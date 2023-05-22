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Bilecik'te ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Bilecik'te ehliyetsiz sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Güncel Haberler

Bilecik'te seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik Ertuğrulgazi Mahallesi stadyum sokak üzerinde seyir halindeki ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali A. yönetimindeki 11 BA 527 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Armağan Ö. idaresindeki 11 ABE 021 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpan araç kontrolden çıkıp aynı istikamette ilerleyen Tuncay Ç. yönetimindeki 11 AZ 943 plakalı araca çarptı.

Meydana gelen kazada 11 AZ 943 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Ç. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazaya sebebiyet verip olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü Ali A'ya cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

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