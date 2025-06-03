Bilecik'te Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı, Pilot Yaralandı

Bilecik'te Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı, Pilot Yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters dönerek kaza yaptı. Yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçağın pilotu yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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