Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü, Pilot Yaralandı

Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü, Pilot Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptıktan sonra ters döndü. Yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı. Uçak, kaza kırım ekibi tarafından incelenecek.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan özel bir firmaya ait eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçağın pilotu yaralandı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada zarar gören uçağın Ankara'dan gelecek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlı kaza kırım ekibince inceleneceği, ardından parçalara ayrılıp tırla firmanın Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki hangarına götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı

Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı
Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt

Fenerbahçe'deki geleceğini açıkladı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.