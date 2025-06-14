Bilecik'te Eğitim Başarı Ödülleri Töreni Düzenlendi

Bilecik'te Eğitim Başarı Ödülleri Töreni Düzenlendi
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Eğitim Başarı Ödülü' töreninde, 2024-2025 eğitim öğretim yılında başarı elde eden 181 öğrenci onurlandırıldı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencileri tebrik etti ve başarıların önemine vurgu yaptı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2024-2025 eğitim öğretim yılında derece elde eden öğrenciler için "Eğitim Başarı Ödülü" töreni gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda düzenlenen sportif, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda 181 öğrencinin elde ettikleri başarılarının onurlandırılması amacıyla düzenlenen törende, üstün başarı belgesi ve plaket verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yıl boyunca akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde emek veren, çabalayan, başarı gösteren öğrencileri tebrik etti.

"Marifet iltifata tabidir" ve iltifat göstermekten geri durulduğu zaman marifetlerin azaldığını, köreldiğini ve ortadan kalktığını ifade eden Şimşek şöyle konuştu:

"Başarılarınızla bizleri gururlandırdığınız için sizleri ve ailelerinizi kutluyorum. 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda olduğunuz müddetçe inanıyorum ki, kim var? denildiğinde ortaya çıkacak ve sağınıza solunuza bakmadan 'ben varım' diyebileceksiniz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle milli ve manevi değerlerimizi esas alan, Anadolu irfanıyla çağın gerekleriyle donanmış yetkin ve erdemli bir nesil olarak, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını Türkiye Yüzyılına dönüştüreceğinizden hiç kuşkumuz yoktur."

Vali Yardımcısı Akın Ağca da ilk kez düzenlenen etkinliğin Bilecik ve ülke adına büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Müzik dinletisiyle sona eren ödül törenine, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, daire müdürleri ve veliler ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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