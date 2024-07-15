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Bilecik'te düzenlenen fuhuş operasyonunda tutuklama

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Bilecik'te yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Operasyonda 12 sentetik ecza ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda kurtarılan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bilecik'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir adrese fuhuş operasyonu düzenledi.

Evde yapılan aramada, 12 sentetik ecza, fişek ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda yabancı uyruklu 2 kadının da kurtarıldığı, birine uyuşturucu suçundan işlem yapılan bu kadınların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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