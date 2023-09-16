Bilecik'te Dünya Temizlik Günü etkinliği düzenlendi

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve firmaların katkılarıyla düzenlenen aktivitede katılımcılar çöpleri toplayarak, çevreyi korumaya dikkat çektiler.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve firmaların katkılarıyla düzenlenen aktivitede katılımcılar çöpleri toplayarak, çevreyi korumaya dikkat çektiler.

Dünya Temizlik Günü etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen çöp toplama etkinliği Atatürk Ormanı'nda bir araya gelen doğaseverlerin katılımıyla yapıldı. Programa Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı çöp toplama etkinliğinde bir kamyona yakın çöp toplandı.

Dünya Temizlik Gününde Doğaya Hep Birlikte Sahip Çıktık! sloganıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara çevreyi korumanın önemi ile birlikte Atatürk Ormanı'ndaki güzergah ve alanlar hakkında bilgiler verildi.

Ertuğrulgazi Lisesi öğrencilerinin katıldığı aktivite, katılımcıların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu. - BİLECİK