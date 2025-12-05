Haberler

Bilecik'te Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü" için yürüdü

Bilecik'te Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri 'Dünya Gönüllüler Günü' için yürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te, Yeşilay ve Kızılay iş birliğiyle 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, gönüllülüğün önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te, Yeşilay ve Kızılay tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda toplanan, ortalama 200 kişilik grup, ellerindeki pankartlarla kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, burada yaptığı konuşmada, 5 Aralık'ın yüreğiyle çalışanların ve karşılık beklemeden verenlerin günü olduğunu söyledi.

Böylesine anlamlı bir yürüyüşü Kızılay Bilecik Şubesi ile gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Tekelioğlu, "İyilik, aynı yolda yürüyünce çoğalıyor, güç oluyor ve çığ gibi büyüyor. Bu meydanda bugün sadece adımlar yok. Bugün burada fedakarlık, merhamet ve dayanışma var. En önemlisi de yüreklerle yapılan gönüllülük var." dedi.

Fotoğraf çekimiyle sona eren organizasyona, Kızılay Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum

Türkiye'nin dev sigorta şirketine kayyum! Suçlamalar hayli ağır
3 çocuğu, 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı

3 çocuğu 5 torunu var! 62 yaşında askere çağırıldı
Babasının gözü önünde oğlunu vurdu! Kan donduran anlar kamerada

Babasının gözü önünde oğlunu vurdu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Tartıştığı hemşire sonu mu oldu? Kan donduran iddia

Tartıştığı hemşire sonu mu oldu?
Bahis skandalında Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu hakem de gözaltına alındı
Diş çekiminde ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum

Ölen Deniz'in doktoru konuştu; Kendimi kullanılmış hissediyorum
2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar

2 ülkeden tarihi ittifak! Putin'in denizaltılarını avlayacaklar
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.