Bilecik'te Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri 'Dünya Gönüllüler Günü' için yürüdü

Bilecik'te, Yeşilay ve Kızılay tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda toplanan, ortalama 200 kişilik grup, ellerindeki pankartlarla kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, burada yaptığı konuşmada, 5 Aralık'ın yüreğiyle çalışanların ve karşılık beklemeden verenlerin günü olduğunu söyledi.

Böylesine anlamlı bir yürüyüşü Kızılay Bilecik Şubesi ile gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Tekelioğlu, "İyilik, aynı yolda yürüyünce çoğalıyor, güç oluyor ve çığ gibi büyüyor. Bu meydanda bugün sadece adımlar yok. Bugün burada fedakarlık, merhamet ve dayanışma var. En önemlisi de yüreklerle yapılan gönüllülük var." dedi.

Fotoğraf çekimiyle sona eren organizasyona, Kızılay Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile diğer ilgililer katıldı.