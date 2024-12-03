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Bilecik'te Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Bilecik'te Dünya Engelliler Günü Kutlandı
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Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımları vurgulandı. Programa katılan yetkililer, engelli bireylerin hakları ve topluma kazandırılması gerektiği konularında önemli mesajlar verdiler.

Bilecik'te, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulunca organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler müzik dinletisi sundu, tiyatro, dans ve çeşitli sahne gösterileri yaptı.

Okul Müdürü İbrahim Aydoğar, açılışta yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin sıkıntılarının ve başarılarının her zaman farkına varılması gerektiğini söyledi.

Bu bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının sağlanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Aydoğar, şöyle devam etti:

"Bugün vesilesiyle muhasebe yapılarak gelinen nokta ile hedefler arasındaki mesafe net olarak görülebilmektedir. Devletimiz özellikle son 22 yılda, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla iyilikte ve hayırda yarışmanın faziletine inanarak, adeta ilmek ilmek örerek sosyal bir devlet inşa etti."

Aydoğar, bu süreçte tarihe ve kültüre sahip çıkıldığını, Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşmasının mücadelesinin verildiğini dile getirdi.

Huzurlu ve güvenli bir toplum olmak için özel gereksinimli bireylerin toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydoğar, "Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri ortadan kaldırmak hepimizin sosyal sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, öğretmenler ile öğrencilerin velileri katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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