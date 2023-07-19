Bilecik'te düğün alışverişi sonrası otomobil kazası: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, düğün alışverişi sonrası otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı ve takla attı. Kaza sonucunda 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın, düğün alışverişi sonrası evlerine dönen aileye meydana geldiği belirtildi.