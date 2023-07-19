Bilecik'te düğün alışverişi sonrası otomobil kazası: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, düğün alışverişi sonrası otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı ve takla attı. Kaza sonucunda 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın, düğün alışverişi sonrası evlerine dönen aileye meydana geldiği belirtildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, düğün alışverişi sonrası otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.
Bozüyük- Bilecik kara yolunda seyreden Necati T. yönetimindeki 26 AGG 184 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan fırlayan 5 yaşındaki Bedri T. kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Sağlık durumları iyi olan diğer yaralılar ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçta bulunan ailenin bu hafta sonu düğünlerinin olacağı, alışveriş ve davetiye dağıttıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.