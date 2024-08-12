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Bilecik'te Dronla Yapılan Trafik Denetimlerinde 181 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik'te trafik ekipleri tarafından dronla yapılan denetimlerde 181 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimlerde hatalı parklanma, hız kurallarına uymamak, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak gibi trafik ihlalleri tespit edildi.

Bilecik'te, trafik ekiplerince dronla yapılan denetimlerde 181 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hatalı parklanma, hız kurallarına uymamak, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi bir çok trafik uygulamasında 461 aracı denetledi.

Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 181 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 306 bin 313 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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