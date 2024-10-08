Bilecik'te Dronla Trafik Denetimi: 236 Sürücüye Ceza

Bilecik'te trafik ekiplerince dronla yapılan denetimde 236 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Bölge Trafik ekipleri, kent merkezi ile Bozüyük-Eskişehir-Bursa kara yolunda hatalı araç park etmek, hız kurallarına uymamak, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi konularda 704 aracı denetledi.

Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 236 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 425 bin 689 lira ceza kesildi.