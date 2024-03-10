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Bilecik'te Dron Destekli Trafik Denetimi

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Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde çeşitli ihlaller tespit edilerek cezalar kesildi.

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, ışık kuralına uymamak, seyir halinde cep veya araç telefonu yada benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak ile sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları kullanmaları ve şerit ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 16 bin 981 lira ceza kesildi.

Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

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