Bilecik'te Dron Destekli Trafik Denetimi
Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde şerit ve kırmızı ışık ihlali yapanlar tespit edilerek cezalandırıldı.
Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce dronla gerçekleştirilen denetimlerde, şerit ve kırmızı ışık ihlali yapanlar uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.
Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 10 sürücüye 16 bin 689 lira ceza kesildi.
Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.