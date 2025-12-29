Haberler

Otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı

Güncelleme:
Bilecik'te drift attığı belirlenen sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası kesildi ve sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Yeni Otogar'daki akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsünün drift attığı ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) kayıtlarından plakası tespit edilen aracın T.E.'ye ait olduğu belirlendi.

Trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası verilen T.E.'nin sürücü belgesine de geçici olarak el konuldu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
