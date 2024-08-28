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Bilecik'te Dolu ve Sağanak Zarara Yol Açtı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonucunda tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Dolunun etkisiyle birçok çiftçinin fasulye tesisatları çöktü, şerbetçi otları zarar gördü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde önceki gün etkili olan dolu ve sağanaktan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri ilçesinde dolu ve şiddetli yağışın verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Dolunun etkilediği tarım alanlarında birçok çiftçinin fasulye tesisatları çöktü, şerbetçi otları zarar gördü.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, TARSİM Bursa Bölge Müdürü Mustafa Değer, Pazaryeri Orman ve Tarım Müdürü Serdar Sert ile ziraat mühendislerinden oluşan ekipler zarar gören arazilerde inceleme yaparak hasar tespitine devam ediyorlar.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün meydana gelen dolu ve şiddetli yağışta, Şerbetçiotu, tescilli boncuk fasulye, Ayçiçek tarlaları hasar gördü. İl ve ilçe müdürlüğümüzce ayrıntılı parsel bazlı zarar tespit çalışmaları devam etmekte olup zarar gören net alan ve net zarar oranı parsel bazlı tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra bakanlığımıza sunacağız raporlar çıktıktan sonra zarar ziyan kesinlik kazanacaktır. Üreticilerimize uğradıkları dolu zararı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oluşabilecek risklere karşı bitkisel ve hayvansal üretimin güvencesi olan devlet destekli tarım sigortasını yaptırmalarını önemle hatırlatırız." dedi.

Bursa TARSİM Bölge Müdürü Değer, "TARSİM olarak sabahtan itibaren hasar tespit çalışmalarına başladık. Gün içinde hasar tespit işlemlerini tamamlayacağız üreticilerimize geçmiş olsun Allah tüm afetlerden korusun." diye konuştu.

Doludan zarar gören üretici Yaşar Karabey, ise "Dün akşam 17.00 sıralarında şerbetçiotunu hasada hazırlanırken şiddetli yağmurun ardından dolu başladı 25 dakika aralıksız devam etti. 6 bin yedi yüz metre kare alanda hasarım yüzde 90 civarında dolu şerbetçiotumun tüm kozalarını döktü dalları kırdı. Allah tüm çiftçilerimizin yardımcısı olsun benim gibi zarar gören çiftçilere geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Pazaryeri Ekonomi bilecik Çiftçilik Tarım Doğal Afetler Ekonomi Güncel Haberler

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