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Bilecik'te Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Bilecik'te Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
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Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin 45 olayda toplam 2 milyon 252 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Asayiş Daire Başkanlığı Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, Bilecik ve farklı illerde çeşitli alışveriş sitelerinden ürün satışı vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma çerçevesinde Bilecik, Zonguldak ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis tarafından 4 zanlının yakalandığı operasyonda, 175 bin lira, 6 cep telefonu ve sim kart, 2 tablet, 2 banka kartı ile dizüstü bilgisayar ve hard disk ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 45 olayda 2 milyon 252 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar T.Ü, H.M, D.K. ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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