Bilecik'te Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Zanlıdan 12'si Tutuklandı

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlıdan 12'sinin tutuklandığını açıkladı. Dolandırıcılık olayıyla ilgili yapılan araştırmalarda 58 milyon 350 bin lira yasa dışı kazanç elde edildiği tespit edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 12'sinin tutuklandığını bildirdi.

Sözer, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, üçüncü kişiler adına açılmış cep telefonu hatlarından vatandaşları arayıp, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 5 aylık takip çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Çalışmalar sonucu farklı illerde birçok nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 16 şüphelinin banka hesap hareketlerinin incelendiğini anlatan Sözer, şöyle devam etti:

"Toplam 58 milyon 350 bin lira tutarında yasa dışı kazanç sağlandığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19 Haziran'da Bilecik merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da 73 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Vali Sözer, gözaltına alınan zanlıların aynı gün Bilecik'e getirildiğini, emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Haziran'da savcılığa sevk edildiklerini dile getirdi.

Şüphelilerden 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 12'sinin ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını ifade eden Sözer, operasyonda 4 tabanca, 138 fişek, 130 bin 150 lira, 39 bin 700 dolar, 16 bin 650 avro, 1400 İsviçre frangı, 27 cep telefonu, 44 SIM kart, 8 SIM kart kalıbı, 4 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 19 USB bellek, 25 banka kartı, 2 para sayma makinesi, 2 hassas terazi, 2 kamera kayıt cihazı, 6 yabancı uyruklu kişiye ait resmi belge ile çok sayıda altın ve ziynet eşyası ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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