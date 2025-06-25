Bilecik'te Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltında

Bilecik'te Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltında
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Bilecik merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı kazancı 58 milyon 350 bin lira olarak belirlendi.

BİLECİK merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 58 milyon 350 bin liralık işlem hacmi tespit edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yaklaşık 5 ay teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin üçüncü kişiler adına açılmış hatlar üzerinden aradıkları kişilere kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 58 milyon 350 bin lira tutarında yasa dışı kazanç sağlandığı tespit edildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bilecik'in yanı sıra İstanbul, Tekirdağ ve Şanlıurfa da 73 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bilecik'e getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, işlemlerin ardından Söğüt Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, düzenlediği basın toplantısında devletin tüm kurumlarıyla birlikte, halkın huzurunu bozmaya yönelik her türlü suç ve suç oluşumuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti. Vali Sözer, suç örgütüne yönelik operasyonda 4 tabanca, 130 bin 150 lira, 39 bin 700 dolar, 16 bin 650 Avro, 1400 İsviçre frangı, 27 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 25 banka kartı, 2 para sayma makinesi, 2 hassas terazi, 2 kamera kayıt cihazı, 6 yabancı uyruklu kişiye ait resmi belge ile çok sayıda altın ve ziynet eşyası ele geçirildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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