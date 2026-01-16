Haberler

Bilecik'te dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli Eskişehir'de yakalandı

Bilecik'te dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli Eskişehir'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen S.K, Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Polisin kontrol noktasında durdurduğu takside 67 bin 900 lira ve 25 avro ele geçirildi. Zanlının dolandırıcılık yöntemiyle elde ettiği altın ve ziynet eşyalarını Gürcistan'a gönderdiği belirlendi.

Bilecik'te bir kişiyi dolandırdığını öne sürülen zanlı, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilecik'te bir vatandaşı dolandırdığı iddia edilen S.K'nin taksiyle Eskişehir'e kaçtığını belirledi.

Bunun üzerine bilgi verilen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi Bilecik-Eskişehir kara yolundaki polis kontrol noktasında durdurulan takside yakaladı.

Polis, zanlının yanında bulunan poşette 67 bin 900 lira ve 25 avro ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.K'nin Bilecik'te bir kişiden dolandırıcılık yöntemiyle aldığı 15 altın ile ziynet eşyasını kuyumcuda bozdurup elde ettiği 4 bin 600 dolar ve 2 bin 800 avroyu havaleyle Gürcistan'a gönderdiği belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Bilecik polisine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız

AK Partili vekilin kuzeni gözaltında! İlk tepkisi bu oldu: Şaşkınız
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu

Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi