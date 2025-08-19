Bilecik'te Dolandırıcılık İddiası: Askere Kılık Giren Zanlı Yakalandı

Pazaryeri ilçesinde kendini askeri personel olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran şüpheli Z.G. yakalanarak tutuklandı. Şikayetçi Sami A, dolandırıcının evine gelerek altın, avro ve para aldığını belirtti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kendini askeri personel olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan Sami A, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şüphelinin evine gelerek bir miktar altın, 250 avro ve 27 bin lirayı incelemek bahanesiyle aldığını söyleyerek, şikayetçi oldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan zanlı Z.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
500
