Bilecik'te Dolandırıcı Yakalandı

Bilecik'te, kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp, "Akülü tekerlekli sandalye alacağız" diyerek yardım toplayan kişi yakalandı.

Kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan, kentte bulunan çeşitli kuruluşlardan engelli aracı temini amacıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli K.A'yı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü öğrenildi.