Bilecik'te dezavantajlı kadınlara yönelik 'Kadın Gülsün, Hayat Gülsün Projesi' uygulanacak

Bilecik Gönüllüleri Derneğince hazırlanan "Kadın Gülsün, Hayat Gülsün Projesi", İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edildi.

Dernek Başkanı Gülcan Namal, projenin tanıtım toplantısında, amaçlarının şiddet gören kadınların sosyal hayata hazırlanması ve onlara istihdam sağlamak olduğunu belirterek, proje kapsamında 94 bin 870 lira hibe desteği almaya hak kazandıklarını bildirdi.

Şiddete maruz kalmış kadınların sosyal hayata uyum sağlamaları ve ekonomik olarak güçlenerek, yaşam kalitelerini yükseltmek istediklerini ifade eden Namal, şöyle konuştu:

"Mevcut durumlarını iyileştirmeleri, insan haklarına yönelik hedeflerine ulaşmalarına imkan sağlayarak, sürdürülebilir bir yaşama kavuşmalarına olanak sağlamak istiyoruz. Kadınlarımıza, kadın hakları, girişimcilik, aile değerleri ve kişisel gelişim eğitimleri verilerek sosyal hayata uyum sağlamaları aynı zamanda aromatik bitkilerden esans yapımı ve aşçılık kursu eğitimleri aldırılarak proje sonrasında ürettikleri ürünleri satarak ve bir işletmede çalışmasına imkan sağlamaktır. Şiddet gören kadınların ekonomik güç elde ederek, kendine yeni bir hayat kurmasına olanak sağlayacağız."

Namal, 20 kadına Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticiler tarafından 5 ay aşçı yardımcılığı eğitimi verileceğini sözlerine ekledi.

Tanıtım toplantısına, 27. Dönem AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemal Kaya, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seviye Beyli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile üyeler katıldı.