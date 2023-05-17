Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi'nde, Ahmet B. (84) idaresindeki 11 EA 115 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Traktörün altında kalan Ahmet B'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürülen Ahmet B'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel