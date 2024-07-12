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Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü tedavi altına alındı

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Bozüyük-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada, karton ambalaj yüklü tır devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi. Kazanın etkisiyle yola savrulan ambalajlar temizlendi ve trafik normale döndü.

Bilecik'te devrilen karton ambalaj yüklü tırın sürücüsü tedavi altına alındı.

Bozüyük- Eskişehir kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden Şahin S. idaresindeki 26 PA 197 plakalı tır, Küplü köyü civarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın etkisiyle tırda yüklü karton ambalajlar yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin S'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, karton ambalajların temizlenmesi ve tırın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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