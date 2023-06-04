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Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ömer B. idaresindeki 06 EZ 3616 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp savrulduktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin adından yaralı şahıs, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Osmangazi Bilecik Ömer Güncel Haberler

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