Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bilecik'te, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İbrahim T. yönetimindeki 45 AHJ 362 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Akasyaaltı mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde yaralanan sürücü dahil 3 kişiyi araçtan çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Araçtaki kişilerin, Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine katılmak üzere Manisa'dan geldikleri ve kazayı dönüş yolunda geçirdikleri öğrenildi.