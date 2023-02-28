Bilecik'te derneğin misafirhanesi 6 çocuklu depremzede aileye tahsis edildi

Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği, Hatay'da depremde evleri zarar gören 8 kişilik aileye kucak açtı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Mehmet Karabiber, eşi ve 2'si ikiz 6 çocuğu, 18 Şubat'ta kendi imkanlarıyla Bilecik'e geldi.

Bilecik Valiliğinin Açık Kapı uygulaması kapsamında derneğin açtığı misafirhaneye yerleştirilen ailenin gıda, giyim gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.

Dernek Başkanı Havvali Özdemir Şahin, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğü personeli olarak Adıyaman'a görevli gittiğini ve yıkıma tanıklık ettiğini söyledi.

O günlerde dernek yönetimi olarak valilikle irtibata geçerek bir ailenin konaklayabileceği 3 oda bir salon misafirhaneyi depremzedelere açabileceklerini bildirdiklerini aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valilik tarafından 8 kişilik ailemiz, eve yerleştirildi. Adıyaman'daki görevimi tamamladıktan sonra üyelerimizle ailemizi ziyaret ettik. Babamız, Bilecik'teki asker arkadaşı ile iletişime geçmiş ve Bilecik'e gelmişler. Elektrik, su gibi tüm giderleri derneğimiz tarafından karşılanıyor. İhtiyaçları olduğunda da bizimle iletişime geçiyorlar. İnşallah kısa sürede devlet olarak, millet olarak bu işin üstesinden geliriz. Ailemiz, Bilecik'e yerleşmeyi düşünüyor. Başka bir yere taşınacak olurlarsa o konuda da kendilerine yardımcı olacağız. İş konusunda da her türlü desteği vereceğiz, etrafımıza söyledik iş arıyoruz."

Şahin, Karabiber ailesinin 2 çocuğunun ilkokula, 2 çocuğunun ortaokula kaydettirildiğini, diğer 2 çocuğun ise Açık Lise'ye devam ettiklerini anlattı.

Aile ile iletişim halinde olduklarını ifade eden Şahin, "Ailemiz 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme 2 katlı binada uyku sırasında yakalanmış. Gürültülü bir sesle uyanmışlar. Dışarıda yağmur yağıyormuş, o korkuyla ayaklarında çorap, üstlerinde bir şey olmadan dışarı çıkmışlar. Bu sırada her taraftan arabaların alarm sesleri duyulmuş. Sabaha karşı yaşanan depremde 6 çocuğunu eşini toparlayıp dışarı çıkmaları psikolojik olarak da yıpratmış. Aile için hem psikolog hem de çocuk gelişimci ile görüşüp, ruhsal yönden de destek verilmesini sağlayacağız." diye konuştu.