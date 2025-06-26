Bilecik'te Depoda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, eski eşyaların bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, ihbar sonrası hızla kontrol altına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

İnönü Mahallesi Mehmet Azapoğlu Caddesi'ndeki eski eşyaların muhafaza edildiği tek katlı bir depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Osmaneli Orman İşletmesine ait arazözün de destek verdiği çalışmayla söndürüldü.

Yangında, depo ve içindekiler hasar gördü.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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