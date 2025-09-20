Bilecik'te Depo Yangını Hasara Neden Oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Ciciler köyünde Recep Toprak'a ait evin deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ile orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Depoda bulunan traktör, ilaçlama tankeri, sulama motoru ve çeşitli tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.