Bilecik'te Depo Yangını Hasara Neden Oldu
Osmaneli ilçesinde, Ciciler köyünde bir evin deposunda çıkan yangın, deponun içindeki tarım malzemelerini kullanılamaz hale getirdi. Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde depoda çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Ciciler köyünde Recep Toprak'a ait evin deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ile orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.
Depoda bulunan traktör, ilaçlama tankeri, sulama motoru ve çeşitli tarım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel