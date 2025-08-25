Bilecik'te Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Temizlik Çalışmalarına Katıldı

Bilecik'te denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan yükümlüler, okulların temizlik, tadilat ve bakım gibi işlerini yaptı.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde il merkezi ve ilçelerdeki 6 okulda temizlik, bakım onarım ve çevre düzenlemesi faaliyetleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kentteki okullara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin okulların kapalı olduğu dönemlerde düzenli olarak sürdürüldüğünü aktaran Çolak, "Bilecik 700. Yıl İlk ve Ortaokulu'ndan başlayarak Bozüyük Öğretmen Bekir Aral İlkokulu, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Meliha Ercan Ortaokulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulunda, temizlik, bakım onarım ve çevre düzenleme faaliyetleri yürüttük. Çalışmalara toplam 24 denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı. Okul bahçeleri, sınıflar ve çevre alanlarını temizleyerek öğrencilerimiz için daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturduk." ifadesinde bulundu.

Çocukların eğitimine katkı sunmanın önemine de vurgu yapan Çolak, "Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmak bizler için büyük bir sorumluluk olduğu kadar gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin yüzlerindeki tebessüm, geleceğe olan inancımızı güçlendiren en değerli karşılıktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz." dedi.