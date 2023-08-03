Bilecik'te Dalakdere'nin kötü kokusu giderildi, balıklar geri döndü

Bilecik'te yıllardır kötü koku nedeniyle bölge halkının şikayetlerine konu olan Dalakdere, belediyenin altyapı ve kanalizasyon çalışmaları ile yeniden hayat buldu. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, 40 yıl önce görülen balıklar yine derede görüldüğünü söyledi.

İstasyon bölgesinde bulunan Dalakdere, yıllarca pis suların karışması nedeniyle kötü kokuya neden oluyordu. Yıllar önce çeşitli ekolojik canlılığa da sahip olan Dalakdere, uzun bir zamandır ölü olarak akan bir dereydi. Bilecik Belediyesinin başlattığı altyapı ve kanalizasyon çalışmalarıyla pis sulardan arındırılan Dalakdere hem kötü kokusundan kurtuldu hem de ekolojik yaşama yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

"Altyapı çalışmalarımızın bitmesiyle birlikte Dalakdere'miz artık kokmuyor"

Dalakdere'de balık gördüklerini söyleyen bölge sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı," Altyapı çalışmalarımızın bitmesiyle birlikte Dalakdere'miz artık kokmuyor. Sizlerin de bildiği gibi özellikle İstasyonda yaşayanlar bu derdi çok iyi bilir. Burada kokudan vatandaşlarımız camını, kapısını açamazdı. Çamaşırlarını asamazdı. Çocuklarını dışarıda oynatamazdı. Bu zorlu yaz sıcak günlerde ama artık bu yıl tabii ki alt yapı çalışmalarımız bitti. Buraya pis su girmiyor ve artık balıkları da görmeye başladık. Buradaki vatandaşlarımız keyifle bu saatlerde sıcak yaz günlerinde dışarıda rahatlıkla nefes alabiliyor. Tabii ki halkımıza yakışan buydu" dedi.

"Kırk yıl önce görülen balıklar yine deremizde görünmeye başlandı"

Subaşı, açıklamasının devamında, "Yaptığımız çalışmalarla ilgili istasyonlularla da görüştük. İstasyon Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız yıllardır buranın önemsenmediğini ve onları kokuya, bakteriye hapsedildiğinden bahsettiler, ama bu yıl tabii ki dediğim gibi memnuniyetlerini dile getirdiler. Burada yaşamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Dalakdere'ye verdiğimiz sözün mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yaz akşamları da her zaman vatandaşlarımız burada rahatlıkla nefes alabilecekler. Kırk yıl önce görülen balıklar yine deremizde görünmeye başlandı, bunun da mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dalakdere'nin kötü kokusunun giderilmesi ve Dalakdere'de ekolojik yaşamın canlanmasından dolayı duydukları memnuniyeti belirten bölge sakinleri, Bilecik Belediyesi ve Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'na teşekkürlerini iletti. - BİLECİK