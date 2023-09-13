Bilecik'te çöplükte çıkan yangına müdahale ediliyor
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, belediye çöplüğünde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, belediye çöplüğünde çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçenin Ilgınlı Küme Evleri mevkisindeki çöp sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerledi.
Yangına, çok sayıda araçla ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA / Güncel