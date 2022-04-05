Bilecik'te çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Bilecik'te çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Uğur Baklacı - Güncel
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Bilecik'te çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ahmet A. (58) idaresindeki Pazaryeri Belediyesine ait 34 UH 7904 plakalı çöp toplama kamyonu, İstasyon Mahallesi TOKİ Rampaları mevkisinde kontrolden çıktı.

Refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyon, Yaşar Kızılkaya'nın (70) kullandığı 34 ZB 2813 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kızılkaya ve yanında bulunan Emine Kızılkaya (29) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Uğur Baklacı - Güncel

Bilecik, Güncel, Haberler

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