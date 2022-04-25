Bilecik'te çocuk trafik eğitim parkı hizmete açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Vali Kemal Kızılkaya'nın katıldığı törenle hizmete açıldı.

İl Özel İdaresi tarafından kente kazandırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılış kurdelesi Vali Kızılkaya ve çocuklar tarafından kesildi.

İçinde 112 Acil, Polis, Jandarma, İtfaiye ve AFAD'ın eğitim istasyonlarının yanı sıra trafik işaretleri, durak, kavşak gibi trafikte karşılaşılan unsurların yer aldığı parkta, Bilecik'in tarihi değerlerinden saat kulesine de temsilen yer verildi.

Açılışta çocuklar ve veliler parkta oluşturulan aktivitelere katılarak keyifli anlar yaşadı.

Alanda çocuklarla birlikte incelemeler yaptıktan sonra konuşan Vali Kızılkaya, trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesi gereken hayati konulardan birisi olduğunu söyledi

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise Çocuk Trafik Eğitim Parkının hayırlı olmasını dileyerek, çocuklar için hem eğlendiren hem öğreten bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Açılışa İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, kurum müdürleri de katıldı.