Bilecik'te Çilek Fidesi Dağıtımı ile Üretim Artışı Hedefleniyor

Güncelleme:
Bilecik Pazaryeri'nde 42 bin 235 kök çilek fidesi dağıtıldı. Kaymakam Kara, 2025 Yılı Çilek Üretimini Geliştirme Projesi'nin tarıma önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 42 bin 235 kök "albion" cinsi çilek fidesi dağıtıldı.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, yaptığı açıklamada, "2025 Yılı Çilek Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Bozcaarmut, Güde, Arapdede ve Dereköy köylerinde gerçekleştirilen dağıtımlarla üreticilerin desteklendiğini belirterek, projenin ilçe tarımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kara, ilçede çilek üretimini artırmayı ve ekonomik getiriyi yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
