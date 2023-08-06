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Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor

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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor.

Kırsal Yukarıçaylı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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