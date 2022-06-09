Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler

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Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Karaköy Çayboğazı mevkisinde bulunan meşelik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, 8 araç ve 35 kişilik personelin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay da yangın bölgesinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

İtfaiye Karaköy Bilecik Güncel Haberler

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