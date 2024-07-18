Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Aktaş köyü Eski Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.