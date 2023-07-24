Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Camikebir Mahallesi Azapdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, arazöz, dozer, itfaiye ve 25 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yangında 1 hektar alanının zarar gördüğü bildirildi.