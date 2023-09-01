Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'te çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Bilecik'te çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Kızıldamlar ile Ahmetpınar köyleri arasındaki ormanlık alanın 3 noktasında elektrik tellerinden yangın çıktı.
İlk müdahaleyi köylüler yaparken ihbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına, 18 personel ile 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel