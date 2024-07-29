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Bilecik'te çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan arazi yangını, orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Jandarma, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

Saraycık köyü mevkisinde arazi yangını ihbarı üzerine olay yerine orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 3 arazöz, ilk müdahale aracı ve 3 itfaiye müdahalesi sonucu çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Jandarma, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Bozüyük Bilecik Doğa Yaşam Güncel Haberler

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