Bilecik'te çiftçilere sertifikalı yonca yem tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yem bitkilerini geliştirme projesi' kapsamında Bilecik'te 208 üreticiye 10 ton sertifikalı yonca yem tohumu dağıtıldı. Çiftçi girdi maliyetlerine katkıda bulunarak, hayvanların daha kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla hibe olarak dağıtılan tohumlar ile et ve süt verim kabiliyeti arttırılmaya çalışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Yem bitkilerini geliştirme projesi" kapsamında Bilecik'te 208 üreticiye 10 ton sertifikalı yonca yem tohumu dağıtıldı.

Vali Şefik Aygöl, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile üreticilerin katıldığı törende, çiftçi girdi maliyetlerine katkıda bulunarak, hayvanların daha kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılanmak amacıyla hibe olarak sertifikalı yonca yem tohumu dağıttıklarını söyledi.

Her karış toprağa emekleriyle hayat veren üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Aygöl, et ve süt verim kabiliyetini arttırmak amacıyla gerçekleşen çalışma sonucunda var olan üretim ve kapasiteyle birlikte hayvanların kaba yem ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.