Bilecik'te çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı

Bilecik'te, "Kadın Eliyle Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı.

Bilecik'te, "Kadın Eliyle Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen projede, Söğüt ilçesi Geçitli köyündeki törenlere, Vali Yardımcısı Akgün Corav, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar ile çiftçiler katıldı.

Yoldaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitülerince yıllardır yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen yerli ve milli sebze çeşitlerinden yüzde 75 hibe desteği ile 100 bin fide dağıtıldığını bildirdi.

Ayrıca Yoldaş, proje ile hem yerli ve milli sebze çeşitlerinin tanıtımı hem de kadın çiftçilerin üretime kazandırılmasının planlandığını söyledi.

Program, fidelerin üreticilere teslim edilmesiyle sona erdi.