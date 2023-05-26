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Bilecik'te camiden sadaka kutusundaki paraları çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bilecik'te camiden sadaka kutusundaki paraları çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Bilecik'te bir camide bulunan sadaka kutusundaki paralar ile oda binasından bazı elektronik cihazları ve 3 ayrı yerden bisiklet hırsızlıklarının zanlısı tutuklandı.

Bilecik'te bir camide bulunan sadaka kutusundaki paralar ile oda binasından bazı elektronik cihazları ve 3 ayrı yerden bisiklet hırsızlıklarının zanlısı tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Şerifpaşa Camisi'nden sadaka kutusundaki paraları, Bilecik Ziraat Odasındaki bilgisayar ve monitör ile bir işyerinden ve iki evden bisiklet çalınmasının failinin yakalanması için Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Çocuk şube müdürlüklerine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını 60 saatlik kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti.

Yaşı küçük olan D.H.M, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen çocuk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Bilecik Çocuk Güncel Haberler

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