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Bilecik'te Çakar Lamba Kullanımına Ceza ve Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Bilecik'te Çakar Lamba Kullanımına Ceza ve Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
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Bilecik'te, çakar lamba kullanan bir sürücüye 6.439 lira idari para cezası kesildi. Aynı zamanda, bir cinayet hükümlüsü ve suç örgütüne üye olduğu belirlenen iki kişi yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce, çakar lamba kullanan araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Kent merkezinde radarla hız denetimi yapan ekipler, kontrollerde bir aracın ön tarafında mavi ve kırmızı renkli ışık donamının olduğunu tespit etti.

Aracın sürücüsüne "ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak"tan 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

Cinayet ve suç örgütü hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, cinayet işlediği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilen kişinin "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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