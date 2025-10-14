Bilecik'te Buğday Tohumluk Projesi Başlatıldı

Bilecik'te, "buğday tohumluk projesi" kapsamında üreticilere tohum dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2024 yılı üretim sezonunda toplam 305 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirildiği, alanlardan yaklaşık 75 bin ton buğday elde edildiği kaydedildi.

Buğday tohumluk projesiyle, tarımda verimliliği artırma, kaliteli üretimi teşvik etme ve tohumluk kullanımını yaygınlaştırmanın amaçlandığı belirtildi.

Yaklaşık 17 milyon lira bütçeli projenin sadece bir tarım desteği değil, üreticinin emeğine yapılan önemli bir yatırım niteliği taşıdığı ifade edildi.

Vali Faik Oktay Sözer de 901 çiftçiye toplam 508 ton buğday tohumu dağıttıklarını, toprağa düşen her tanenin, çiftçilere bolluk ve kazanç olarak dönmesini diledi.