Bilecik'te Buğday Tarlasında Yangın: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Bilecik'in merkeze bağlı Taşçılar köyündeki buğday ekili tarlada çıkan yangında, 150 dönüm alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Taşçılar ile Beyce köyleri arasındaki Kargo Ovası'nın Beyce köyü sınırlarındaki zirai alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik ve İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ile Bilecik İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi köylülerce yapılan yangın, 7 arazöz ve 28 personelle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede alevlerin, buğday ekili 150 dönüm alanda etkili olduğu belirlendi.