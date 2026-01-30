Haberler

Bilecik'te Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Bilecik'te düzenlenen müteşebbis heyet toplantısında Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi ele alındı. Vali Faik Oktay Sözer, işbirliği ve sürdürülebilir yatırımların önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, Valilik'te gerçekleştirilen toplantıda Bozüyük OSB'de yürütülen çalışmalar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik fikirler ele alındı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, kurumlar arasındaki koordinasyon ile işbirliğinin önemine işaret etti.

Bozüyük OSB'nin kentin ekonomik gelişimine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Sözer, planlı ve sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine devam edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
