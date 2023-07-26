Bilecik'te Boş Arazide Çıkan Yangın Anında Söndürüldü
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Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan boş arsada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bilecik'te boş bir arazide çıkan yangın ekiplerin anında müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Kader Sokak üzerinde boş arsada bulunan otlar yanmaya başladı. Dumanlar kenttin belirli bölgelerinde görülürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi'ne bağlı ekipleri yangına anında müdahale ederken, kısa sürede söndürüldü. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel