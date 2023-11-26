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Bilecik'te bir kafede silahlı saldırı: 2 kişi tutuklandı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kafede yaşanan silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı. Şahıs, bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir kafede yaşanan silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı.

Dün akşam Türkmenbaşı Mahallesi'nde bir kafeye gelen E.D. isimli şahıs, Ö.Y'yi silahla ateş ederek yaraladı. Olay sonrası E.D. ve babası E.D. polis tarafından gözaltına alındı. Baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Y. ise sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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